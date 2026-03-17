Амазон объявил о запуске новых опций ускоренной доставки — за 1 час и за 3 часа — для клиентов в США.

Теперь покупатели в растущем числе городов и населённых пунктов могут заказать более 90 тысяч товаров с доставкой на дом в течение трёх часов или быстрее. В ассортимент входят повседневные товары, которые обычно продаются в супермаркетах: продукты первой необходимости, бытовая химия, товары для здоровья и красоты, а также безрецептурные лекарства.

Доставка в течение 1 часа уже доступна в сотнях городов США, а 3-часовая доставка — более чем в 2 тысячах населённых пунктов. Проверить доступность услуги можно на специальной странице сервиса компании.

Подписчики Amazon Prime получают сниженные тарифы: $9,99 за доставку в течение часа и $4,99 — за трёхчасовую. Для остальных пользователей стоимость составляет $19,99 и $14,99 соответственно. При этом стандартная доставка в тот же день остаётся бесплатной для участников Prime при выполнении условий заказа.

В компании отмечают, что новые опции позволяют экономить время и заказывать широкий спектр товаров — от продуктов и бытовых принадлежностей до электроники, одежды и товаров для дома — всего в несколько кликов.

Новые варианты доставки работают семь дней в неделю, и в ближайшие месяцы компания планирует расширить их географию.

Старший вице-президент по глобальным операциям компании Удит Мадан заявил, что ускорение доставки стало следующим этапом развития сервиса спустя два десятилетия после запуска Prime. По его словам, компания продолжает внедрять инновации, сохраняя широкий ассортимент и доступные цены.

Сервис быстрой доставки Amazon Same-Day Delivery, запущенный в 2015 году, уже охватывает более 9 тысяч городов и населённых пунктов в США и продолжает расширяться за счёт новых технологий, включая системы искусственного интеллекта и оптимизацию логистики.