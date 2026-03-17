Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство союзников по НАТО отказались участвовать в американской военной операции против «террористического режима» Ирана на Ближнем Востоке.

По его словам, несмотря на то что почти все страны альянса согласны с позицией Вашингтона о недопустимости обладания Иран ядерным оружием, они не хотят напрямую вовлекаться в конфликт.

Трамп отметил, что не удивлён такой позицией союзников, назвав НАТО «улицей с односторонним движением», где США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на защиту других стран, не получая сопоставимой поддержки в ответ, особенно «в момент необходимости».

При этом он заявил о значительных успехах американской армии, утверждая, что военный потенциал Ирана серьёзно ослаблен: уничтожены военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокации, а также ликвидировано руководство на разных уровнях.

В связи с этим, подчеркнул Трамп, Соединённые Штаты больше не нуждаются в помощи союзников по НАТО, а также таких стран, как Япония, Австралия и Южная Корея.

«Соединённые Штаты — самая мощная страна в мире, и нам не нужна помощь никого», — заявил президент США.