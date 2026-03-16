Рейтинг одобрения Дональда Трампа обновил минимум во время второго президентского срока

Рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа достиг нового минимума за время его второго срока, показывают последние опросы общественного мнения.

По данным нескольких исследовательских организаций, доля американцев, одобряющих работу Трампа на посту главы государства, снизилась до рекордно низкого уровня, а число тех, кто выражает несогласие с его политикой, превысило количество сторонников. В частности, в одном из опросов чистый показатель одобрения (разница между процентом одобрения и неодобрения) составил −21, что стало одним из самых низких значений для Трампа в ходе его президентской карьеры.

Белый дом в ответ на критику отмечал, что, несмотря на снижение рейтингов, Трамп по-прежнему опережает показатели одобрения, которые были у некоторых предыдущих президентов США на аналогичном этапе второго срока, включая Барака Обаму и Джорджа Буша‑младшего.

Тем не менее, текущие данные свидетельствуют о том, что большинство зарегистрированных избирателей выражает неудовлетворённость работой президента, и это снижение популярности наблюдается на фоне сложной внутриполитической и экономической обстановки в стране.

Опросы также показывают рост доли респондентов, которые «сильно не одобряют» действия Трампа, что отражает усиление критических настроений среди американцев.