Следы падения метеорита зафиксировали сразу три метеорологических радара в штате Огайо — в Кливленде и Цинциннати.

По данным NASA, объект имел диаметр около 2 метров и весил примерно 6 тонн. По классификации специалистов, это был скорее небольшой астероид, а не обычный метеороид.

Метеор также зафиксировал прибор Geostationary Lightning Mapper на спутнике GOES East. Он прошёл с севера на юг над западной частью Кливленд, где жители слышали сильные звуковые удары.

В момент падения в регионе была облачная погода со снегопадом, поэтому радары фиксировали сигналы в основном выше облаков.

По предварительным данным, фрагменты метеорита могли упасть на землю в районах населённых пунктов Уиндфолл и Ривер-Стикс.