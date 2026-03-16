В калифорнийском Фримонте запускают автономных роботов-доставщиков компании DoorDash. Компактные электрические роботы Dot будут самостоятельно перемещаться по улицам города и доставлять еду и товары прямо к дверям жителей. Первую публичную доставку они совершат 5 марта в рамках открытия гастрономического фестиваля Fremont Restaurant Week.

На первом этапе планируется использовать до трех роботов под присмотром операторов, а после оценки результатов и отзывов жителей их число может вырасти до 30 с возможностью полностью автономной работы. Первоначальная зона работы охватит центральные районы города, включая Downtown, Centerville и Irvington, с маршрутами по ключевым улицам Fremont Boulevard, Walnut Avenue, Mowry Avenue, Stevenson Boulevard и Paseo Padre Parkway.

Проект реализуется совместно с городскими властями и направлен на поддержку местных ресторанов и малого бизнеса. Пилотный период рассчитан примерно до марта 2027 года, а дальнейшее расширение программы потребует отдельного рассмотрения и утверждения.