Жители Калифорнии – отец и сын погибли в страшной аварии в Вайоминге

Алексей Федун и его 74-летний отец Владимир Федун

В Вайоминге произошла трагическая авария, в результате которой погибли двое жителей города Ситрус-Хайтс, Калифорния — 36-летний Алексей Федун и его 74-летний отец Владимир Федун. Инцидент случился на шоссе Interstate 80 недалеко от Грин-Ривер.

По данным дорожной полиции Вайоминга, автомобиль Volvo, за рулём которого находился Алексей Федун, столкнулся с припаркованным грузовиком. После удара машина взорвалась, и оба мужчины погибли на месте.

В то время как другой грузовик был припаркован незаконно на обочине шоссе, дорожная полиция Вайоминга сообщает, что «невнимательность водителя и возможная усталость рассматриваются как факторы, способствовавшие аварии». Об этом пишет Cowboystatedaily.com.

Photo: GoFundMe

Семья переживает невосполнимую утрату. Оставшаяся без мужа и сына Лариса Федун сталкивается с глубоким горем и финансовыми трудностями. Алексей и Владимир были известны своей добротой, щедростью и готовностью помогать окружающим.

Для помощи семье организован сбор средств на достойные похороны на GoFundMe. Любое пожертвование пойдёт напрямую на организацию прощания и поддержку Ларисы Федун.