Член школьного совета округа Рамона в округе Сан-Диего защает свои спорные высказывания об иммиграции

Член попечительского совета школьного округа Ramona Unified School District Майя Филлипс оказалась в центре общественной дискуссии после комментариев об иммиграции, сделанных на заседании совета 4 марта. Её слова вызвали резкую реакцию со стороны части родителей и местных жителей округа Сан-Диего.

Во время обсуждения проблемы переполненных классов Филлипс заявила, что депортации могут «улучшить соотношение учеников и учителей». По её словам, если количество учащихся в школах уменьшается, то учителям становится легче работать с меньшими группами, а качество обучения может повышаться. Эта фраза быстро разошлась по социальным сетям и СМИ и вызвала волну критики: многие посчитали её высказывание неуместным и направленным против семей мигрантов и их детей.

После резонанса Филлипс выступила с объяснениями и заявила, что её слова были вырваны из контекста обсуждения. Она утверждает, что говорила не о необходимости депортации детей, а о том, что федеральная иммиграционная политика напрямую влияет на демографию школ и нагрузку на учителей. По её словам, совет обсуждал исключительно проблему нехватки ресурсов и роста числа учеников в классах.

Филлипс также подчеркнула, что сама является иммигранткой. Она родилась в Санкт-Петербурге, который в то время входил в состав Советского Союза, окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «немецкий язык и лингвистика» и переехала в США в 1999 году. Американское гражданство она получила в 2006 году. В последние годы она работала в сфере переводов и управления недвижимостью.

В состав школьного совета округа Рамона Филлипс была назначена в марте 2022 года для заполнения вакантного места, а в ноябре того же года была избрана на полный срок, который продлится до 2026 года. Она заявляет, что выступает за повышение академических стандартов, расширение прав родителей и усиление местного контроля над школами.

Несмотря на её объяснения, часть родителей и активистов продолжает требовать от школьного совета официальной оценки высказываний Филлипс. Другие жители округа, напротив, считают, что обсуждение влияния демографических изменений и миграционной политики на систему образования является допустимой частью публичной дискуссии.