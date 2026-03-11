Папа Римский принял отставку епископа из Сан-Диего после обвинений в отмывании денег и хищениях

Папа Римский Лев XIV принял отставку католического епископа Эммануэля Шалеты после того, как против него были выдвинуты уголовные обвинения в отмывании денег и присвоении церковных средств.

По данным прокуратуры, Шалета обвиняется в хищении не менее 270 тысяч долларов из собора Святого Петра Халдейской католической церкви, расположенного в городе Эль-Кахон недалеко от Сан-Диего. Следствие утверждает, что средства могли быть присвоены из финансов прихода восточного обряда.

Решение о принятии отставки было объявлено Ватиканом после того, как епископу были предъявлены многочисленные обвинения по уголовным статьям, включая отмывание денег и хищение средств. На судебном заседании Шалета заявил о своей невиновности и не признал предъявленные обвинения.

Халдейская католическая епархия Святого Петра Апостола в Сан-Диего является одной из крупнейших общин восточных католиков в США и объединяет верующих преимущественно ближневосточного происхождения. После отставки Шалеты управление епархией временно передано апостольскому администратору.

Расследование продолжается, а судьба епископа будет решаться в суде. Если вина будет доказана, ему может грозить серьёзное уголовное наказание по американскому законодательству.