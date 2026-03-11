Первые результаты расследования удара по школе для девочек в Иране: погибли 165 человек, большинство — дети

Появились первые выводы расследования ракетного удара по школе для девочек в иранском городе Минаб (провинция Хормозган), произошедшего 28 февраля — в первый день войны между США, Израилем и Ираном. В результате атаки погибли 165 человек, большинство из них — школьницы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за удар лежит на Иране. По его словам, школа была поражена иранскими боеприпасами, а трагедия стала следствием действий самой иранской стороны.

Однако ряд экспертов и журналистов, изучивших видеозаписи и характер разрушений, выражают сомнения в этой версии. По их мнению, последствия удара больше соответствуют применению высокоточного вооружения, которое используют американские силы. Некоторые специалисты также допускают, что могли быть использованы крылатые ракеты Томагавк.

В американских СМИ также появились сообщения о том, что при планировании операции могли использоваться устаревшие разведывательные данные. По информации источников, это могло привести к ошибке при выборе цели.

Инцидент вызвал резкую реакцию правозащитных организаций, которые требуют проведения независимого международного расследования обстоятельств атаки и установления ответственных за гибель мирных жителей.

Город Минаб расположен недалеко от стратегически важного Ормузский пролив, где в последние недели наблюдается рост военной активности. Эксперты предупреждают, что подобные события могут ещё больше обострить ситуацию в регионе.