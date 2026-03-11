ФБР предупредило, что Иран мог планировать атаку дронами на Калифорнию в ответ на войну

Федеральное бюро расследований США (ФБР) уведомило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран якобы рассматривал возможность ответных атак на западное побережье США с использованием беспилотников. Согласно отчетам, такое нападение могло быть спланировано в ответ на удары США по Ирану.

По данным ФБР, угрозу представляли иранские ударные дроны Shahed, которые, как сообщается, создают значительную нагрузку на системы ПВО США. В ведомстве предупредили местные власти о потенциальной опасности, чтобы усилить меры безопасности и подготовку к возможным инцидентам.

Официальные лица подчеркивают, что это предварительная оценка угрозы, и любая атака на территории США пока не была зафиксирована.