Украина обвиняет Венгрию в захвате инкассаторских машин с 70 млн евро и 9 кг золота

Украинские власти обвинили Венгрию в задержании двух инкассаторских автомобилей, перевозивших крупную сумму денег и ценностей. По данным Киева, на борту находились 70 миллионов евро и 9 килограммов золота. В инциденте оказались вовлечены семеро граждан Украины, которых украинские власти называют «захваченными в заложники».

Венгерская сторона подтвердила задержание украинских граждан и заявила, что оно связано с проверкой на соответствие налоговому и финансовому законодательству. Конфликт обострился на фоне уже напряжённых отношений между Киевом и Будапештом, в том числе после публичных обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Мы надеемся, что один человек в Европейском союзе не будет блокировать €90 млрд или первую часть этой суммы, чтобы украинские солдаты могли получить оружие. Иначе мы передадим адрес этого человека нашим вооружённым силам, чтобы они могли поговорить с ним на своём языке», – заявил Зеленский, обвинив Орбана в сотрудничестве с Москвой.

Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова украинского президента могли быть направлены не лично на него, а на всю Венгрию, и добавил: «Мы преодолеем украинскую нефтяную блокаду, и никакие угрозы моей жизни меня не остановят», подчеркнув, что его действия направлены на защиту интересов своей страны.

Эксперты предупреждают, что инцидент может привести к дальнейшему обострению дипломатических отношений и обсуждению на уровне Европейского союза и НАТО.

Международная общественность задаётся вопросом: куда и с какой целью направлялись задержанные средства?

В частности, украинские телеграм-каналы отмечают:

«Орбан показал всему миру, как Ze‑мафия на машинах государственного банка вывозит деньги, украденные у союзников. Разве кто-то действительно думает, что венгры арестовали бы эти средства, если бы они были легальными? Очевидно, что за этим трафиком наблюдали давно. Деньги перевозились через Венгрию машинами Ощадбанка в сторону Сербии».