Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

По данным прессы, решение было принято в четверг. Ноэм стала первым членом кабинета Трампа, покинувшим свою должность в нынешней администрации. Министерство внутренней безопасности США (DHS) отвечает за вопросы иммиграции, пограничного контроля, борьбы с терроризмом и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Президент заявил, что намерен назначить исполняющим обязанности главы ведомства сенатора от штата Оклахома Марквейн Маллин. Ожидается, что он будет руководить министерством до утверждения постоянного кандидата.

При этом Трамп сообщил, что Ноэм получит новую роль — специального посланника администрации по инициативе под названием «Щит Америк». Подробности ее будущих полномочий пока не раскрываются.

Отставка министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм произошла на фоне коррупционного скандала и расследований, связанных с использованием служебного положения.

Американские СМИ сообщают, что вокруг Ноэм возникли вопросы из-за возможного нецелевого использования средств и ресурсов ведомства, а также из-за её контактов с частными подрядчиками и спонсорами. В частности, внимание журналистов привлекли дорогостоящие поездки, подарки и использование служебных возможностей министерства для личного продвижения и публичных мероприятий.

Дополнительное давление усилилось после недавних слушаний в Конгрессе, где законодатели потребовали разъяснений по поводу финансовых операций и контрактов, заключённых Министерством внутренней безопасности. Критики утверждали, что ряд решений мог приниматься в интересах отдельных компаний.

На фоне усиливающегося политического давления президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Ноэм.

Кристи Ноэм возглавляла Министерство внутренней безопасности США с начала второго срока Дональд Трамп. Ранее она занимала пост губернатора штата Южная Дакота и считалась одним из наиболее заметных политиков республиканского лагеря.