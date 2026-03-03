В Северной Калифорнии фиксируется рост случаев заражения малоизвестным респираторным вирусом — метапневмовирусом человека (HMPV). Отмечается увеличение числа заболевших в городах Сакраменто и Дейвис.

Метапневмовирус человека (human metapneumovirus, HMPV) — это распространённый респираторный вирус, который вызывает симптомы, схожие с гриппом и COVID-19. Среди них — кашель, насморк, повышение температуры, боль в горле и общая слабость. В более тяжёлых случаях, особенно у детей младшего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, инфекция может привести к бронхиту или пневмонии.

Эксперты подчёркивают, что HMPV не является новым вирусом — он был впервые выявлен в начале 2000-х годов и циркулирует по всему миру сезонно, чаще всего в холодное время года. Однако в последние недели в ряде регионов США, включая Северную Калифорнию и штат Нью-Джерси, наблюдается рост числа случаев заболевания.

По данным медицинских специалистов, специфического противовирусного лечения против HMPV не существует. Терапия в основном симптоматическая — пациентам рекомендуют отдых, обильное питьё и при необходимости жаропонижающие средства. Вакцины от метапневмовируса на данный момент также нет.

Ранее о всплесках HMPV сообщалось и в странах Азии, включая Китай и Индию. При этом специалисты подчёркивают, что, несмотря на рост заболеваемости, поводов для паники нет: для большинства людей инфекция протекает в лёгкой или средней форме.

Врачи рекомендуют соблюдать стандартные меры профилактики респираторных инфекций — регулярно мыть руки, избегать контактов с заболевшими и оставаться дома при появлении симптомов болезни.