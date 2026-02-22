Во Флориде сотрудники Секретной службы США застрелили вооружённого мужчину, который проник на охраняемую территорию резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

По предварительным данным, инцидент произошёл ночью около 1:30. Мужчина на автомобиле въехал в зону безопасности рядом с северными воротами комплекса. При нём находились огнестрельное оружие и канистра с горючим. Сотрудники Секретной службы и местные правоохранители открыли огонь, подозреваемый был смертельно ранен.

Президент США Дональд Трамп в момент происшествия во Флориде не находился. Территория клуба Мар-а-Лаго, принадлежащего Трампу, охраняется в усиленном режиме, особенно после покушения на политика в 2024 году во время предвыборной кампании.

Личность погибшего установлена — по данным местного шерифа, это 21-летний житель штата Северная Каролина. Мотивы его действий выясняются, расследование продолжается.

Власти подчеркнули, что угрозы для общественной безопасности в настоящий момент нет.