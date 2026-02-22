Гражданин России Владислав Краснов оспаривает в Апелляционном суде 5-го округа в штате Луизиана решение Совета по иммиграционным апелляциям (BIA), который отказал ему в убежище в США, отсрочке депортации и защите по Конвенции против пыток. Краснов утверждает, что в России подвергался преследованиям по политическим мотивам и опасается за свою жизнь в случае возвращения на родину.

Г-н Краснов сообщил, что участвовал в массовых протестах против Владимира Путина в 2018 году и открыто высказывался против российского правительства и его войны против Украины. По его словам, в случае депортации в Россию ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее он покинул Россию и некоторое время жил в Узбекистане, где также сталкивался с угрозами из-за политической активности и участия в независимых организациях.

Суд отметил несоответствия в показаниях Краснова, в частности по поводу закрытия семейного бизнеса после переезда, и признал его заявления недостоверными. Апелляционный суд также указал на ошибки в поданной жалобе и обязал адвоката их исправить. Ходатайство Краснова о приостановке депортации до завершения апелляции было отклонено.

СМИ сообщают, что Краснов провел 444 дня в детеншене в Луизиане, но был временно освобождён, а теперь ожидает депортации. В сентябре он сказал The Globe and Mail, что есть высокая вероятность оказаться на одном из рейсов депортации в Россию, если Канада не поможет. Краснов надеется, что Канада примет его в случае отказа США, и продолжает верить в благополучное решение своего дела. В своём заявлении он подчеркнул: «Я приехал в США в поисках свободы и безопасности. Прошу лишь времени и справедливого рассмотрения новых доказательств, которые показывают, что мне грозит серьёзная опасность в случае депортации».

Между тем, американская правозащитная организация Russian America for Democracy in Russia собирает средства на оплату юридической помощи российскому беженцу Владиславу Краснову. На данный момент его поддержку уже оказали более 130 человек, благодаря чему собрана основная сумма для оплаты адвоката, который, как ожидается, представит суду новые доказательства преследования своего клиента на родине.