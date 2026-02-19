Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ужесточить меры в отношении граждан России, включая родственников российских чиновников, проживающих в США и Европе. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

По словам украинского лидера, санкционная политика должна распространяться не только на представителей российской власти, но и на их семьи, которые продолжают жить, учиться и вести бизнес на Западе. Зеленский подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, при которой, по его мнению, лица, связанные с российскими властями, пользуются благами демократических стран.

«У них там куча недвижимости, дети, родственники повсюду. У**ывайте в Россию. Езжайте домой», — заявил украинский лидер, использовав нецензурную лексику.

Заявление вызвало широкий резонанс и обсуждение в СМИ и политических кругах. Ряд европейских и американских политиков пока официально не прокомментировали инициативу.

Ранее Киев неоднократно призывал союзников усилить санкционное давление на Москву в связи с продолжающимся конфликтом.