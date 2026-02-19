Гражданин Болгарии приговорен в Остине к 38 месяцам лишения свободы (с зачетом уже отбытого срока) по делу о сговоре с целью незаконного экспорта в Россию чувствительной микроэлектроники американского происхождения, сообщил федеральный прокурор Западного округа Техаса Джастин Р. Симмонс.

По данным суда, в 2014 году 51-летний Милан Димитров начал работать в болгарской компании Multi Technology Integration Group EOOD (MTIG), созданной для помощи российским фирмам в закупке радиационно-стойких и высокотемпературных микросхем из Остина. После аннексии Крыма США ввели ограничения, запрещающие такие поставки в Россию без лицензии.

В 2015 году MTIG получила от поставщика из Остина кремниевую пластину с 16-мегабитной SRAM и вскоре заключила контракт с российской OOO Sovtest Comp. Российская компания перевела более $1 млн тремя траншами, после чего микросхемы были отправлены в Россию в нарушение экспортного законодательства США.

С 2014 по 2018 год по схеме было поставлено шесть пластин на сумму около $497 тыс. Димитров был обвинен в 2020 году, арестован в 2022-м и экстрадирован в США в 2024 году. В ноябре 2025 года он признал вину. Предполагаемые соучастники — Ильяс Сабиров и Димитар Димитров — остаются в розыске.