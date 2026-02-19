Администрация Трампа расширила полномочия ICE по задержанию беженцев

Администрация президента Дональд Трамп издала служебную записку, расширяющую полномочия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по задержанию законных беженцев, ожидающих получения грин-карты.

Согласно документу, сотрудники ICE получили право помещать таких лиц под стражу для проведения дополнительной «повторной проверки» (re-vetting). Речь идет о пересмотре данных и статуса беженцев, которые уже прошли процедуру одобрения и находятся в США на законных основаниях, но еще не получили постоянный вид на жительство.

В администрации заявляют, что мера направлена на усиление контроля и обеспечение национальной безопасности. Критики инициативы, в свою очередь, предупреждают, что расширение полномочий может привести к росту числа задержаний людей, не совершивших правонарушений, а также усилить напряженность в иммиграционных сообществах.

Правозащитные организации призвали власти разъяснить критерии «повторной проверки» и гарантировать соблюдение прав беженцев в рамках новых процедур.