Депутат критикует мэра Нью-Йорка за угрозу роста налогов на недвижимость и социалистическую повестку

Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук-Красный раскритиковал мэра Зохрана Мамдани после его предложения повысить ставки налога на недвижимость в Нью-Йорке почти на 10% в случае, если губернатор Хочул не поддержит план увеличения налогов для бизнеса и состоятельных жителей.

По словам Брук-Красного, инициатива Мамдани, который продвигает повестку «демократического социализма» с акцентом на доступность жилья и повышение налогов для богатых и корпораций, ударит по более чем трем миллионам домов, кооперативов и кондоминиумов, а также более чем по 100 тысячам коммерческих зданий. «Прошло меньше двух месяцев с момента вступления Мамдани в должность, а его “социалистическая утопия” уже рушится. Как показывает опыт везде, где пытались построить социализм, как только состоятельные жители или власти не идут на компромисс, платить приходится трудящимся семьям», — заявил депутат.

Во время слушаний по бюджету Брук-Красный задал мэру вопрос о его опыте жизни при социализме: «Вы когда-нибудь жили при социализме?» Мамдани ответил: «Я жил в Астории, район Куинса, который представлен социалистами на всех уровнях власти. Мой опыт скорее теоретический, чем практический».

Депутат выразил обеспокоенность, что повышение налогов для богатых и корпораций может спровоцировать отток финансовых специалистов с Уолл-стрит в другие штаты. Мэр же заверил, что считает важным, чтобы все жители могли жить достойно, независимо от дохода, и выразил уверенность, что люди продолжат оставаться в городе.

Для справки, Алек Брук-Красный, бывший член Демократической партии, был избран в Ассамблею в 2006 году и в 2022 году перешел в Республиканскую партию, вновь заняв свой бывший округ 46-го района Бруклина с 52% голосов. Он родился в Москве, эмигрировал в США в 1989 году и до политики занимался управлением и детскими развлекательными центрами.