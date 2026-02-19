Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) объявила о задержании очередной группы преступных нелегальных иммигрантов по всей стране, осужденных за тяжкие преступления, включая насилие над детьми, непредумышленное убийство и сексуальные преступления.

«Пока СМИ и политики, поддерживающие „убежища“, продолжают игнорировать жертв преступлений со стороны нелегальных иммигрантов, наши сотрудники арестовывают преступников, находящихся в стране незаконно», — заявила помощник секретаря Триша Маклафлин. «Вчера ICE задержала насильников детей, убийц и сексуальных преступников. Почти 70% всех арестов ICE приходится на нелегалов, уже обвиненных или осужденных за преступления в США. Под руководством заместителя секретаря Ноэм мы сосредоточены на угрозах общественной безопасности и выводим их из страны».

Среди задержанных — Асланбек Гутнов, гражданин России, осужденный за ограбление с причинением телесных повреждений в Нью-Йорке. В настоящее время он находится под стражей в Moshannon Valley ICE Processing Center в штате Пенсильвания.