Зеленский: Украина вводит санкции против Лукашенко за помощь России в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко и намерена активизировать противодействие всем формам его участия в убийствах украинцев. «Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, во второй половине 2025 года на территории Беларуси российские войска развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что усилило возможности России наносить удары по северным областям Украины — от Киевской до Волынской. Многие атаки, в том числе по энергетическим объектам и железной инфраструктуре, не были бы возможны без содействия Беларуси.

Президент отметил, что более трёх тысяч белорусских предприятий поставляют технику, оборудование и критически важные компоненты для российской армии, включая ракеты, которыми обстреливаются города и села Украины. Продолжается строительство инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — «Орешника», представляющих угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Зеленский подчеркнул, что Лукашенко давно меняет суверенитет страны на сохранение личной власти, помогает России обходить международные санкции и оправдывает войну, а теперь ещё и усиливает свою причастность к её продолжению. «За это будут особые последствия», — заявил президент.