Гражданин США арестован в Москве за попытку вывоза деталей автомата Калашникова

Солнцевский районный суд Москвы приговорил гражданина США к четырём годам колонии общего режима за попытку контрабанды запчастей для автомата Калашникова. По данным суда, Мао пытался вывезти детали оружия из России, за что был признан виновным.

Местные СМИ отмечают, что американец вел активную деятельность в социальных сетях, включая российскую платформу VK. Его задержание стало частью усилий российских правоохранительных органов по борьбе с контрабандой оружия.