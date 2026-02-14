Федеральный суд в штате Виргиния вынес приговор компании Eleview International Inc., её владельцу Олегу Наяндину и сотруднику Виталию Борисенко по делу о незаконном экспорте американских товаров и технологий в Россию.

По данным суда, с февраля 2022 по июнь 2023 года компания организовывала поставки через Турцию, Финляндию и Казахстан, указывая фиктивных получателей и скрывая конечное назначение грузов. Среди экспортированной продукции — телекоммуникационное оборудование и товары двойного назначения, которые, по версии следствия, могли использоваться в военных целях.

Суд приговорил Наяндина к трём годам лишения свободы, Борисенко — к одному году. Компания оштрафована на 125 тысяч долларов и получила три года условного надзора.

Расследование вели Министерство торговли США и Министерство внутренней безопасности.