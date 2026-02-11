В Киеве двоим мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве после того, как они пообещали американскому добровольцу ВСУ изготовить «лазерное оружие» для борьбы с беспилотниками и получили за это более около $53 тыс.

По данным Оболонской окружной прокуратуры города Киева, подозреваемые — 74-летний житель столицы и его 59-летний сообщник — представились руководителями частного предприятия, которое якобы специализируется на производстве и продаже оружия. Их действия квалифицированы по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершённое по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Следствие установило, что в июле 2023 года мужчины заявили военнослужащему ВСУ, что тестируют лазерные устройства, способные «ослеплять» вражеские беспилотники. Они предложили изготовить такой прибор за 85 тысяч долларов США. Более того, по их словам, разработка якобы могла сбивать не только дроны, но и баллистические ракеты.

Чтобы убедить военного, подозреваемые продемонстрировали устройство, которое, как утверждалось, с расстояния около восьми метров прожгло крыло дрона типа «Шахед». В результате потерпевший передал им частями свыше 3,2 млн гривен (около $53 тыс). Однако обещанного образца оружия он так и не получил.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчины не имели ни технических возможностей, ни реальных намерений создавать заявленное устройство.

Потерпевшим по делу признан гражданин США украинского происхождения — волонтёр и основатель школы подготовки военнослужащих в Украине. С первых дней полномасштабного вторжения России он добровольно служит в рядах ВСУ.

Сообщается, что в ходе следствия военному уже возместили 20 тысяч долларов США. Сообщается, что местная прокуратура “принимает меры для возврата всей суммы причинённого ущерба”.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В соответствии с Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда, подчеркивает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.