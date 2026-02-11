В Литве и Польше задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации мошеннической схемы с контрактами НАТО и вооружённых сил США

В США обнародовано обвинительное заключение против гражданина Турции и гражданина Германии, которых обвиняют в многолетней схеме взяточничества, связанной с контрактами для вооружённых сил США и НАТО.

По данным следствия, Бахадир Хатипоглу, 50 лет, владелец компаний, получавших строительные контракты НАТО и американской армии, подкупал бывшего чиновника НАТО Ральфа Грывнова, 70 лет. Подкуп включал деньги, романтическую встречу в Дубае и помощь в строительстве и обустройстве дома для Грывнова в Польше. В обмен Грывнов якобы помогал Хатипоглу получать контракты и передавал конфиденциальную информацию о тендерах НАТО.

Хатипоглу и Грывнов были арестованы в Литве и Польше по временным ордерам. Министерство юстиции США сотрудничает с местными властями для их экстрадиции в США. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и четырёх эпизодах такого мошенничества. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы по каждому эпизоду.

«Честность в федеральных контрактах жизненно важна для защиты государственных средств», — заявил помощник генерального прокурора США по уголовным делам А. Тайсен Дюва. Представители DCIS подчеркнули, что расследования таких коррупционных схем имеют глобальный приоритет и направлены на защиту налогоплательщиков и целостности системы военных закупок США.