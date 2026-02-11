Губернатор Калифорнии подписал закон о выделении $90 млн экстренной помощи для Planned Parenthood после урезания финансирования со стороны Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон SB 106, автором которого является сенатор Джон Лэйрд, выделяющий единовременные $90 млн на поддержку Planned Parenthood и других клиник, оказывающих репродуктивные медицинские услуги, после того как федеральное финансирование было урезано в рамках закона Трампа «Big Ugly Bill», как его называют в Калифорнии.

Planned Parenthood предоставляет широкий спектр медицинских услуг: обследования и лечение репродуктивного здоровья, консультации по планированию семьи, услуги по контрацепции, прерывание беременности и профилактику заболеваний, передающихся половым путём.

«Калифорния предпринимает шаги, чтобы люди не лишились доступа к услугам Planned Parenthood. Пока администрация Трампа ограничивает права женщин и возможности медицинских организаций, наш штат продолжает защищать доступ к важным медицинским услугам и репродуктивную свободу», — заявил губернатор Ньюсом.

Средства позволят клиникам продолжать работу и оказывать жителям штата критически важные услуги по репродуктивному здоровью. Без поддержки со стороны федерального правительства Калифорния вынуждена помогать более чем 100 центрам Planned Parenthood по всему штату, которые ежегодно обслуживают более миллиона пациентов.

«Сегодня победа для всех жителей Калифорнии, которые продолжат получать доступные медицинские услуги», — отметила президент Сената Монник Лимон. «Поддержка Planned Parenthood гарантирует, что сообщества по всему штату не потеряют жизненно важные ресурсы».

Губернатор и законодательные органы штата продолжают активно защищать репродуктивные права, начиная с 2022 года: инвестиции в здравоохранение превышают $200 млн, созданы инициативы по защите пациентов и поставщиков медицинских услуг от атак со стороны других штатов, запущены коалиции и онлайн-ресурсы для обеспечения безопасного доступа к медицинской информации и препаратам.