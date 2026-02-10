В районе Бат-Бич в Бруклине (Нью-Йорк) 11-летняя Амира Аминова погибла после наезда школьного автобуса. Трагедия произошла 5 февраля – по данным полиции, девочка пыталась перейти дорогу, когда ее сбил школьный автобус. По сообщениям СМИ, водитель не остановился после наезда и покинул место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — от полученных травм она скончалась.

Амира училась в шестом классе. Незадолго до трагедии она купила шоколад в ближайшем магазине и возвращалась обратно. Ее гибель вызвала широкий общественный резонанс в районе.

Как сообщается, Амира вместе с матерью приехала в США из Узбекистана несколько лет назад в поисках лучшей жизни. Ее мать, Зилола, воспитывала дочь одна. По словам близких, девочка была смыслом ее жизни, источником радости и главной опорой.

«Сегодня наши сердца разбиты. Прекрасная и невинная 11-летняя девочка трагически потеряла жизнь. Ее жизнь, полная мечтаний и надежд, оборвалась слишком рано», — говорится в обращении семьи и друзей.

Сейчас мать переживает тяжелую утрату вдали от родины и родственников. Объявлен сбор средств для организации транспортировки тела Амиры в Узбекистан и покрытия расходов на похороны и сопутствующие нужды. Инициаторы кампании отмечают, что финансовая поддержка поможет хотя бы частично облегчить бремя, с которым столкнулась семья.

Личность водителя установлена — это 62-летний мужчина. По данным правоохранительных органов, ему предъявлены обвинения, расследование продолжается.

На месте гибели ребенка жители организовали стихийный мемориал: люди приносят цветы, мягкие игрушки и свечи в память о девочке.