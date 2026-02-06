Президент США Дональд Трамп опубликовал, а затем удалил видео расистского характера в своей соцсети Truth Social, на котором Барак и Мишель Обама были изображены в виде обезьян. Ролик вызвал резкую критику как со стороны демократов, так и республиканцев.

По данным американских СМИ, видео находилось в аккаунте Трампа несколько часов и было удалено после волны общественного возмущения и заявлений о недопустимости подобного контента. Критики назвали публикацию откровенно расистской и оскорбительной.

Белый дом подтвердил факт удаления ролика, не вдаваясь в подробности. Представители Обамы ситуацию публично не комментировали. Инцидент стал очередным эпизодом, вызвавшим споры вокруг активности Трампа в социальных сетях и его публичных высказываний. Ранее Трамп публиковал в социальных сетях видео, на котором он изображён пилотом истребителя с надписью «King Trump», сбрасывающим «коричневое вещество» на толпу.