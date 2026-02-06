В Калифорнии стартует бесплатная помощь по налогам через программы VITA и TCE

Жители Калифорнии теперь могут бесплатно получить помощь в подготовке и подаче налоговых деклараций благодаря программам VITA (Volunteer Income Tax Assistance) и TCE (Tax Counseling for the Elderly). Об этом сообщает Franchise Tax Board штата Калифорния.

Программы предоставляют поддержку при заполнении форм, выплате задолженностей и проверке права на налоговый кредит EITC. Бесплатная помощь доступна для малообеспеченных жителей, людей с ограниченным знанием английского, военнослужащих и их иждивенцев, а также для граждан старше 60 лет.

Центры VITA/TCE открыты в разных городах штата и работают преимущественно с февраля по май, однако часть пунктов может принимать посетителей круглый год. Жителям рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы для оформления декларации.

На данный момент локатор центров VITA на сайте FTB временно недоступен, но найти ближайший пункт можно через VITA Site Locator Tool на сайте IRS.

Бесплатные консультации помогают калифорнийцам правильно подавать налоги, пользоваться доступными льготами и избегать штрафов.