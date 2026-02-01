По состоянию на начало 2026 года в Соединенных Штатах существует несколько предложенных федеральных законодательных инициатив, часто называемых «Законом о борьбе с мошенничеством», направленных, как заявляется, на борьбу с мошенничеством, связанным с иммиграцией.

Законопроект о прекращении злоупотреблений и искажений в процессе получения гражданства (SCAM Act) представлен конгрессменом-республиканцем Томом Эммером 20 января 2026 года. Этот законопроект направлен на натурализованных граждан, которые в течение 10 лет после получения гражданства США совершили мошенничество или вступили в террористические организации, или совершивших тяжкие преступления, предоставляя возможность лишения гражданства и депортации в убыстренном порядке.

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт представил версию законопроекта в Сенате “на фоне сообщений о широко распространенном мошенничестве, совершаемом сомалийскими преступными группировками в Миннесоте, включая осуждение натурализованных граждан”. По его мнению, если закон будет принят, то он “восстановит целостность процесса натурализации путем расширения и уточнения оснований для отзыва гражданства у определенных лиц, которые своим участием в мошенничестве, других серьезных преступлениях или террористических организациях демонстрируют, что они никогда не соответствовали установленным законом требованиям для получения гражданства”.

Предполагается, что закон уточнит и расширит, какие доказательства федеральное правительство может использовать для подтверждения того, что лицу, получившему гражданство США, не хватало моральных качеств, необходимых в процессе натурализации.

По мнению юристов, законопроект направлен на упрощение процедуры лишения гражданства для лиц, совершивших «тяжкие преступления», отмечая, что закон направлен на «уточнение» того, какие доказательства может использовать правительство, потенциально ускоряя процесс лишения гражданства тех, кто использовал мошеннические методы для его получения. В то же время они подчеркивают, что лишение гражданства, по состоянию на сегодня, не является автоматическим: оно по-прежнему требует гражданского разбирательства, обычно проводимого Министерством юстиции (DOJ) в федеральном окружном суде. Однако, некоторые юристы считают, что существует вероятность того, что полномочия о решение о лишении гражданства будут переданы офицерам USCIS.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.

В 2025 году США провели ряд депортаций групп россиян, включая бежавших от мобилизации и оппозиционных активистов, через чартерные рейсы, в том числе транзитом через третьи страны. SlavicSac.com и другие источники сообщали о задержании и отправке на родину десятков граждан, при этом правозащитники указывали на риски преследования депортированных в РФ.