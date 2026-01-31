Tesla прекращает производство автомобилей Model S и Model X и сосредоточится на производстве роботов

Компания Tesla объявила о значительном изменении стратегии: завод во Фримонте, Калифорния, перестанет выпускать электромобили Model S и Model X и будет полностью переоборудован под производство гуманоидных роботов Optimus.

Глава компании Илон Маск сообщил, что предприятие будет способно выпускать до миллиона роботов в год. Решение связано с перераспределением инвестиций Tesla в сторону автономного транспорта, роботакси и массового производства гуманоидных роботов, а также отказом от некоторых моделей электромобилей для освобождения производственных мощностей.

На данный момент компания продолжает обучение и тестирование роботов Optimus на заводе во Фримонте и планирует расширить подготовку к серийному производству на других площадках, включая завод в Остине. Маск подчеркнул, что этот шаг позволит Tesla сосредоточиться на новых технологических направлениях и автоматизации производства.

По словам экспертов, это беспрецедентный шаг для автопроизводителя, который ранее считался лидером в области электромобилей. Ранее Tesla сообщала, что ни один из роботов Optimus пока не выполняет «полезной работы», несмотря на предыдущие заявления о готовности к эксплуатации.