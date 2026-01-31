По всей территории США проходят массовые протесты против политики Дональда Трампа

В Соединённых Штатах набирает обороты новая волна антиправительственных протестов, направленных против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. В рамках общенациональной акции протеста демонстранты в ряде городов добились закрытия школ, магазинов и предприятий, призывая к так называемой «национальной забастовке».

По данным AP News и PBS, акции охватили десятки штатов. Участники протестов требуют прекращения ужесточения миграционного контроля, депортаций и расширения полномочий иммиграционных служб. Наиболее активные выступления зафиксированы в Миннеаполисе, Чикаго, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В отдельных районах занятия в школах были отменены, а малый бизнес временно приостановил работу в знак солидарности с протестующими.

Параллельно протесты проходят и за пределами США. В Копенгагене тысячи датских ветеранов и их сторонников приняли участие в марше к американскому посольству, выражая недовольство высказываниями Дональда Трампа, в которых он принизил роль союзников по НАТО, в том числе Дании, в войне в Афганистане. Акция прошла в молчаливом формате и стала одной из крупнейших антиамериканских демонстраций в стране за последние годы.

Организаторы движения «No Kings» («Нет королям») уже анонсировали следующую масштабную акцию протеста на 28 марта. Ожидается, что центральным городом станет Миннеаполис, где ранее произошли резонансные инциденты, связанные с действиями федеральных иммиграционных служб. По словам активистов, новая фаза протестов будет более «жёсткой и деструктивной», с упором на гражданское неповиновение.

Аналитики отмечают, что число анти-трамповских протестов в США значительно выросло по сравнению с первым президентским сроком Трампа. По данным The Guardian, с 2017 года количество подобных акций увеличилось более чем на 130%, а нынешняя волна может стать самой масштабной за последние годы.