В Андерсоне после расследования незаконной плантации каннабиса полиция обнаружила подземный бункер и крупный арсенал оружия.

В декабре 2025 года подразделение Калифорнийской дорожной полиции (CHP) получило информацию о подозрительной плантации марихуаны на одном из участков города. После получения ордера на обыск и разведочного полета территории информация подтвердилась.

20 января 2026 года полиция провела обыск, в ходе которого был найден подземный бункер, доступный через 30-метровый туннель. В бункере имелись электричество, вентиляция, бетонный пол с дренажной системой и оборудование для выращивания марихуаны.

Кроме того, правоохранители изъяли 13 единиц огнестрельного оружия, 30 магазинов большой емкости, около 10 тысяч патронов, включая бронебойные, а также два бронежилета. Среди изъятого — обрезанное ружье, три штурмовые винтовки AR-15, одна из которых с уничтоженным серийным номером, и два оружия, ранее заявленные как украденные.

Владелец участка, 40-летний Майкл Джей Камфолт, был арестован. Ему предъявлены обвинения в хранении и изготовлении штурмового оружия, короткоствольного оружия, «невидимого» оружия, переделанных огнестрельных стволов и боеприпасов, а также в хранении украденного оружия.

«Эта операция показала, что незаконное выращивание марихуаны может скрывать гораздо более серьезные угрозы безопасности», — заявил начальник северного подразделения CHP Джон Пиноли.

Расследование продолжается, следователи проверяют новые следы и возможные связи с другими преступлениями.