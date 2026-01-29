Массовое убийство в Ранчо-Кордове оказалось убийством с последующим самоубийством

27 января 2026 года полиция отреагировала на сообщение о выстрелах в Ранчо-Кордове. Как сообщает представитель шерифа округа Сакраменто, соседи слышали крики и выстрелы. Вскоре 58-летний Дэвид Валлерга позвонил в 9-1-1 и признался, что стрелял, а в доме установлены «ловушки».

Спецподразделение шерифа эвакуировало соседей, применило бронированные автомобили и дрон для обследования дома. Валлергу нашли мёртвым с пистолетом в руке. Также были найдены тела 49-летней женщины и двух детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки.

Полиция проверила дом на наличие ловушек — опасных предметов не обнаружено. Было изъято более 14 единиц огнестрельного оружия. По данным следствия, это убийство с последующим самоубийством. Мотив преступления пока неизвестен. Имена жертв будут опубликованы офисом коронера округа Сакраменто.