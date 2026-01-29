Житель Сакраменто приговорён к почти 20 годам тюрьмы за распространение материалов сексуального насилия над детьми

33-летний Орест Шайнюк из Сакраменто приговорён федеральным судом к 19 годам и 7 месяцам лишения свободы за распространение материалов сексуального насилия над детьми.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” из материалов дела, в 2013 году Шайнюк уже был осуждён за хранение подобных материалов.

Согласно материалам дела, мобильный телефон Шайнюка содержал переписку между ним и несколькими несовершеннолетними девушками с целью склонения их к вступлению в сексуальные отношения. Шайнюк запрашивал и получал фотографии девушек, о которых он знал, что они являются несовершеннолетними, в момент совершения ими сексуальных действий, а также самостоятельно создавал часть изображений и видеозаписей с участием несовершеннолетних, используя камеру своего мобильного телефона.

После отбытия наказания и во время нахождения под надзором пробации его инспектор обнаружил у него iPhone, содержащие детскую порнографию. Параллельно оперативная группа расследовала сигнал от интернет-платформы о том, что Шайнюк занимается распространением подобных материалов. Судебно-криминалистические экспертизы и данные платформы подтвердили, что он передавал порнографию другим пользователям.

В материалах суда также указано, что в ноябре 2013 года Шайнюку было временно разрешено покинуть место содержания под стражей под надзором федерального следователя для участия в похоронах своего деда. Церемония прощания проходила в Сакраменто, после захоронения поминальная служба состоялась в Славянской церкви Троицы (Slavic Trinity Church), находящейся на Auburn Boulevard. Это пятидесятническая церковь в Норт-Хайлендс, штат Калифорния, которую возглавляет пастор Виктор Вронский.

«Этот приговор отражает тяжесть повторных преступлений и долговременный вред, причиняемый самым уязвимым членам нашего общества», — заявил прокурор США Эрик Грант, подчеркнув, что рецидивисты представляют особую опасность для общества.

Руководитель офиса ФБР в Сакраменто Сид Патель отметил, что дело стало результатом скоординированных действий правоохранительных органов. По его словам, 235-месячный федеральный срок подчёркивает решимость властей преследовать лиц, причастных к сексуальной эксплуатации детей.

Суд также постановил конфисковать устройства, использовавшиеся при совершении преступлений, включая iPhone, телефон Samsung и планшет Microsoft Surface. После освобождения Шайнюк будет находиться под пожизненным надзором, обязан зарегистрироваться как сексуальный преступник и соблюдать требования федерального законодательства. Вопрос о размере компенсаций пострадавшим будет рассмотрен отдельно.

Дело рассматривалось в рамках федеральной программы Project Safe Childhood, направленной на борьбу с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми.