Славянская церковь New Life Church в Джорджии обращается с просьбой о помощи семье скончавшегося бойца ВСУ

Согласно сообщению руководства церкви, Алексей Сороколет, 27 лет, ушёл из жизни 24 января 2026 года. Алексей служил в полку «Азов» с 2018 по 2021 год, участвовал в боевых операциях и получил травмы, которые повлияли на его здоровье. В 2022 году он переехал в Польшу, а позже, через программу U4U, обосновался в США.

«Последние годы он работал и старался построить спокойное будущее. Недавно Алексею был поставлен диагноз рак, с которым он боролся с верой в Бога и надеждой на лучшее», — сообщили представители религиозной общины в Джорджии.

Церемония памяти состоится 31 января 2026 года в церкви New Life Atlanta, а захоронение пройдёт в Broadlawn Memorial Gardens в городе Buford, штат Джорджия. После похорон члены церкви проведут поминки и общение с близкими.

Все пожертвования пойдут на поддержку семьи Алексея через New Life Church (Slavic Evangelic Christian Church of Atlanta), говорится на платформе GoFundMe.