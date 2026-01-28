Президент США Дональд Трамп резко ужесточил риторику в отношении Ирана, заявив о направлении к его берегам «масштабной армады» американских военных сил. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.

По словам Трампа, время для заключения нового соглашения по иранской ядерной программе «стремительно истекает». Он подчеркнул, что США готовы к жестким действиям, если Иран откажется от переговоров и выполнения выдвинутых Вашингтоном требований. Американский президент также заявил, что военное присутствие США в регионе «способно быстро выполнить задачу — со скоростью и применением силы».

В ответ в Тегеране заявили о готовности к любому развитию событий. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности и «держат палец на спусковом крючке».

На фоне обострения заявлений США наращивают военное присутствие в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, включая авианосные ударные группы и ракетные корабли. Эксперты отмечают, что резкая эскалация риторики усиливает напряженность в регионе и повышает риски прямого конфликта.