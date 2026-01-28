Гражданин Украины, находившийся за рулем коммерческого грузовика в штате Вайоминг на основании гуманитарной иммиграционной визы, получил наказание в виде 90 дней лишения свободы и одного года условного срока.

Смертельная авария произошла 15 марта 2025 года на автомагистрали I-80 в штате Вайоминг. Грузовик белого цвета, двигавшийся в западном направлении, утратил управление, пересек разделительную полосу, пробил ограждение и оказался на встречной стороне, где столкнулся с красным тягачом с двумя прицепами. В результате удара один из прицепов отсоединился и взорвался, а второй оказался сцеплен с прицепом белого грузовика.

Пассажирка красного грузовика, 70-летняя Мэри Коуч, погибла на месте происшествия. Водитель этого грузовика, Джеймс Байарс, получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Водитель белого грузовика Борис Бахтияров, 1978 года рождения, сообщил следствию, что автомобиль начал скользить и вращаться на обледенелой дороге, после чего столкновение произошло практически сразу. Мужчину задержали, взяли анализ крови и предъявили обвинения в нарушении движения по полосе и причинении смерти по неосторожности при управлении транспортным средством.

Дело рассматривалось как мисдиминор — Бахтияров признал вину, отказавшись оспаривать обвинение. Как стало известно «Славянскому Сакраменто» в местном суде, ему было назначено наказание в виде трех месяцев тюремного заключения, одного года условного срока и штрафа в размере 1 200 долларов.