Компания Google согласилась выплатить 68 миллионов долларов в рамках урегулирования коллективного иска, в котором утверждалось, что она тайно записывала разговоры пользователей через умные устройства.

Иск был подан в федеральный суд Калифорнии. Истцы утверждали, что голосовой помощник Google Assistant записывал частные разговоры без активации специальных ключевых фраз и без согласия пользователей. Речь шла о записях, сделанных через смартфоны и другие устройства с поддержкой голосового управления.

Компания отвергала обвинения в неправомерных действиях, однако согласилась на финансовое урегулирование, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств. В Google заявили, что система голосового помощника предназначена для активации только после произнесения «горячих слов», а защита конфиденциальности пользователей остаётся приоритетом.

Согласно условиям соглашения, выплата компенсаций будет произведена без признания вины со стороны компании. Средства получат участники коллективного иска, чьи устройства могли быть затронуты спорной практикой записи аудио.