Соединённые Штаты официально завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщили Белый дом, а также Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Решение вступило в силу в четверг и стало исполнением указа президента Дональда Трампа, подписанного год назад. В администрации США заявили, что выход из ВОЗ обусловлен «неэффективными действиями организации во время пандемии COVID-19», а также отсутствием, по мнению Вашингтона, реформ, прозрачности и подотчётности в работе агентства ООН.

После выхода США ВОЗ лишается одного из крупнейших доноров. Американские власти при этом заявили, что страна намерена выстраивать международное сотрудничество в сфере здравоохранения напрямую — с отдельными государствами и частными структурами.

Руководство ВОЗ ранее выражало обеспокоенность последствиями этого шага, предупреждая, что он может негативно сказаться на глобальной системе мониторинга и реагирования на эпидемии.