В Соединённых Штатах ожидается масштабная волна экстремально низких температур, которая может затронуть до 40 штатов. Об этом сообщили американские метеорологические службы, предупредив о «редком по интенсивности и продолжительности» похолодании.

По прогнозам, арктический воздух охватит значительную часть страны — от Среднего Запада до Восточного побережья. Температуры в ряде регионов могут опуститься на 30–40 градусов ниже климатической нормы. Власти более чем в десятке штатов уже объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой сильных снегопадов, ледяных дождей и опасных дорожных условий.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в социальных сетях, заявив, что страна сталкивается с «рекордной волной холода, подобной которой давно не наблюдалось», и подверг критике экологических активистов.

Синоптики предупреждают, что сильные морозы могут продлиться несколько дней и привести к перебоям в энергоснабжении, остановке транспорта и росту числа аварий. Жителям рекомендовано ограничить поездки, подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и следить за экстренными сообщениями местных властей.