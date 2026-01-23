Россиян за границей обяжут регистрироваться в посольствах и консульствах в течение 60 дней

Министерство иностранных дел России подготовило законопроект, который обязывает граждан РФ, постоянно проживающих за пределами страны, уведомлять дипломатические представительства и консульства о получении иностранного вида на жительство или гражданства.

Согласно документу, уведомление необходимо будет подать в течение 60 дней с момента получения ВНЖ, ПМЖ или второго гражданства — независимо от того, въезжал ли гражданин после этого на территорию России. Таким образом, МИД предлагает отменить действующее правило, позволяющее уведомлять МВД после возвращения в страну.

В случае принятия инициативы за несообщение или несвоевременное уведомление может быть введена уголовная ответственность. Речь идет о расширении санкций, которые сейчас в основном носят административный характер.

Как отмечается в пояснительных материалах, предлагаемые изменения направлены на «унификацию порядка учета» российских граждан, проживающих за рубежом, и усиление контроля за наличием у них иностранного правового статуса.

Законопроект опубликован для общественного обсуждения и пока не внесен в Государственную думу.