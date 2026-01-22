В США предъявлены обвинения бывшему руководству медицинской компании Zynex, Inc., среди обвиняемых — гражданка Украины.

Федеральное большое жюри в штате Род-Айленд выдвинуло обвинения против бывших топ-менеджеров американской компании Zynex, Inc., специализирующейся на медицинских устройствах. Обвинительное заключение было обнародовано сегодня.

Среди фигурантов дела — 39-летняя Анна Луксок, проживающая в Денвере (штат Колорадо), имеющая двойное гражданство США и Украины. Вместе с ней обвиняется 67-летний Томас Сандгаард, бывший генеральный директор компании, гражданин США и Дании.

По данным прокуратуры, Луксок, занимавшая пост операционного директора Zynex, и Сандгаард с 2017 по конец 2025 года участвовали в масштабной схеме мошенничества в сфере здравоохранения. Следствие утверждает, что руководство компании систематически выставляло фиктивные и завышенные счета государственным и частным страховым программам, а также пациентам, за медицинские изделия и расходные материалы, которые не были необходимы с медицинской точки зрения или не заказывались вовсе.

В результате этих действий Zynex получила более 873 миллионов долларов, из которых свыше 600 миллионов пришлись на поставки расходных материалов. В обвинении говорится, что пациентам ежемесячно отправляли чрезмерные объемы электродов — до 32, 64 и даже 128 пар, — что позволяло искусственно раздувать выручку компании и вводить в заблуждение инвесторов.

Анне Луксок и Томасу Сандгаарду вменяются сговор с целью мошенничества в сфере здравоохранения, почтового и биржевого мошенничества, девять эпизодов медицинского мошенничества, два эпизода почтового мошенничества, а также кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Отдельно в материалах дела отмечается, что руководство компании продолжало сомнительные практики, несмотря на жалобы пациентов, предупреждения сотрудников и отказы страховых компаний. В некоторых случаях пациенты прямо просили прекратить отправку материалов, поскольку у них уже накопились излишки, однако поставки продолжались.

Кроме того, следствие утверждает, что после публикаций финансовых журналистов о деятельности Zynex руководство компании пыталось оказывать на них давление и дискредитировать, в том числе через провокационные и унизительные действия.

Власти США добиваются ареста активов, принадлежащих обвиняемым. В случае Анны Луксок речь идет о недвижимости, автомобилях Porsche и Volkswagen, а также банковских счетах.

Прокуратура подчеркивает, что обвинительное заключение является лишь формальным обвинением, и все фигуранты дела считаются невиновными до вынесения судебного приговора.