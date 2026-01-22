Зеленский в Давосе: Европа «уклоняется от действий», переговоры с Трампом и США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе, где выступил с резкой критикой европейских стран за нерешительность перед лицом войны в Украине. «Европа раздроблена и растеряна. Мир в нашей стране не может быть достигнут без решительных действий международного сообщества», — заявил глава государства.

В рамках форума состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около 50 минут. Лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта и экономический «план процветания», однако подписание документа было отменено, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Помимо этого, Зеленский анонсировал начало переговоров на экспертном уровне между США, Украиной и Россией в ОАЭ, которые могут пройти уже в ближайшие дни.

Президент Трамп назвал встречу с украинским коллегой «очень хорошей» и подчеркнул необходимость прекращения конфликта, отметив, что готов к диалогу с Россией.

Выступления и переговоры Зеленского в Давосе, по мнению экспертов, демонстрируют попытку мобилизовать международное сообщество для ускорения политического и экономического урегулирования в Украине, а также усилить давление на страны Европы, которых он обвинил в бездействии.