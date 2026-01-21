Президент США Дональд Трамп 21 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где значительную часть своей речи посвятил теме Гренландии. Он несколько раз заявил, что США «вежливо просят» передать остров под американский контроль, назвав его «куском льда», имеющим ключевое стратегическое значение.

«У вас есть выбор: вы можете сказать нам “да”, и мы будем вам за это благодарны. Или вы можете сказать “нет” — и мы это запомним», — сказал Трамп, обращаясь прежде всего к представителям стран НАТО, включая Данию и Европейский союз.

По словам президента США, он хочет «немедленно» начать переговоры о покупке Гренландии и подчеркнул, что Вашингтон интересует именно право собственности, а не аренда территории. Трамп также заявил, что в случае перехода острова под контроль США там будет размещена передовая система противовоздушной обороны «Золотой купол», аналогичная израильскому «Железному куполу».

«Если начнется война, многие ракеты будут пролетать над этим куском льда. Мы построим там “Золотой купол”, который будет защищать и США, и Канаду», — отметил он, добавив, что Оттава «должна быть благодарна», поскольку ранее подобной защиты не имела.

Трамп также связал вопрос Гренландии с ролью США в НАТО, напомнив о событиях Второй мировой войны и дав понять, что готовность Вашингтона участвовать в операциях Альянса, а также помогать Украине, может стать частью более широкой сделки.