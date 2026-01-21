Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о новой программе добровольного выезда для нелегальных мигрантов. С 21 января 2026 года лица, которые оформят самодепортацию через приложение CBP Home, получат бесплатный билет на родину и выплату в размере 2 600 долларов.

По данным DHS, с января 2025 года страну добровольно покинули более 2,2 млн человек. В ведомстве отмечают, что самодепортация обходится бюджету значительно дешевле принудительной высылки и позволяет участникам избежать штрафов.

Глава DHS Кристи Ноэм заявила, что тем, кто не воспользуется предложением, грозят арест, депортация и пожизненный запрет на въезд в США.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.