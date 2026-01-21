Аналитики RentCafe.com опубликовали ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни агломераций США. В исследовании были проанализированы 149 крупных метрополитенских регионов по 17 показателям, объединённым в три ключевые категории: социально-экономическая ситуация, качество жизни, а также локация и общественная среда.

Главный вывод отчёта — лидером по общей пригодности для жизни стал Вашингтон (округ Колумбия). Столица США заняла первое место сразу по нескольким направлениям, включая качество жизни и развитие городской среды. Эксперты отмечают высокий уровень медицинской помощи, доступ к зелёным зонам, а также уникальные возможности для профессионального нетворкинга: в городе действует более 2 тысяч профессиональных ассоциаций.

Второе место в рейтинге занял Портленд (штат Мэн), который годом ранее был лидером списка. Несмотря на стоимость жизни выше среднего по стране, город сохраняет устойчивый рынок труда, низкую безработицу и развитую культурно-гастрономическую среду.

Третьей самой комфортной агломерацией признан Канзас-Сити (штат Миссури). Его позиции обеспечены доступной стоимостью жизни — примерно на 12% ниже среднего уровня по США, развитой системой парков и спортивной инфраструктуры, а также короткими поездками на работу.

В первую пятёрку также вошли Де-Мойн (Айова) и Энн-Арбор (Мичиган). Де-Мойн выделяется короткими commute-маршрутами и благоприятной ситуацией с жильём, а Энн-Арбор — высоким уровнем образования населения, развитой медициной и присутствием Университета Мичигана.

Далее в топ-10 расположились Олбани (Нью-Йорк), Колумбус (Огайо), Эшвилл (Северная Каролина), Харрисберг (Пенсильвания) и Бойсе (Айдахо). Эти города показали сбалансированное сочетание доступности жилья, экономических возможностей, развитой социальной инфраструктуры и активной общественной жизни.

Авторы исследования отмечают, что в 2025 году особенно выделяется Средний Запад США: именно этот регион доминирует по числу городов с высоким уровнем комфортности жизни. Эксперты подчёркивают, что понятие «пригодности для жизни» включает не только доходы и цены, но и возможности для здоровья, общения и социальной вовлечённости — факторы, которые всё чаще становятся решающими при выборе места жительства.