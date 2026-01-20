Армянин предстал в федеральном суде США в Остине после того, как ему были предъявлены обвинения и он был экстрадирован по делу о предполагаемом заговоре, связанном с экспортным контролем.

Согласно судебным документам, с февраля 2022 года по август 2024 года Камо Киракосьян и другие лица якобы участвовали в преступном сговоре по экспорту товаров, включая оборудование, используемое для производства полупроводников, из США в Российскую Федерацию через Республику Армения без необходимой лицензии или разрешения Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Также обвиняемые, по данным следствия, нарушали Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), проводя сделки с организациями из списка Specially Designated Nationals без требуемых лицензий от Управления контроля иностранных активов Министерства финансов США.

Обвинение утверждает, что Киракосьян стал «подставным» покупателем товаров американского происхождения для своих соучастников вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и введения дополнительных санкций и экспортных ограничений против РФ. В мае 2022 года он, как утверждается, направил соучастнику инструкции по открытию банковского счета в Армении с целью обхода санкций. Также обвинение указывает, что при организации транзита товаров в Россию Киракосьян представлял себя американским компаниям как армянский покупатель, не предоставляя достоверной информации о конечных пользователях, несмотря на запросы американских компаний и знание того, что несанкционированный экспорт или реэкспорт в Россию определённых поставок запрещён без лицензии.

Киракосьян обвиняется в заговоре с целью нарушения федерального закона, заговоре с целью обмана США, попытке нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), попытке контрабанды, нарушении ECRA и контрабанде.