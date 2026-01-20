Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман следовал на своей прогулочной яхте по маршруту штат Каролина (США) — город Орта (Португальская Республика) — остров Мальорка (Испания) — остров Сицилия (Италия) — Греческая Республика — город Амасра (Турция). На борту находилось ранее приобретённое огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

19 июня яхта была пришвартована в морском порту города Сочи. Зиммерман скрывал наличие оружия от пограничного контроля. Во время осмотра сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и рассказал, что через интернет познакомился с девушкой, проживающей в Казани, и решил навестить её на своей яхте. Зиммерман не изучал законы России и полагал, что оружие для самообороны может оставаться на борту.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, отмечают в суде РФ.

Центральный районный суд Сочи признал Зиммермана виновным в незаконной перевозке огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов через таможенную границу Евразийского экономического союза. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Краснодарский краевой суд подтвердил законность и справедливость приговора. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу.