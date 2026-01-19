Центр прогнозирования космической погоды (NOAA) сообщил о сильной геомагнитной буре 19 января 2026 года. Первые рекордные показатели зафиксированы с приходом ударной волны коронального выброса массы.

Одновременно наблюдается мощная солнечная радиационная буря уровня S4 — самая сильная за последние более 20 лет. Последний раз такие показатели регистрировались в октябре 2003 года. Основное влияние может ощущаться на космические запуски, авиацию и работу спутников.

Если буря сохранится, северное сияние может распространиться на юг до центральной части США и северной Калифорнии. Власти и операторы инфраструктуры уже уведомлены о возможных перебоях с электроснабжением, сбоях в работе спутников и временных нарушениях GPS.

Жителям рекомендуется следить за обновлениями на сайте NOAA и при ясной погоде наблюдать северное сияние.